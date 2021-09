Mitten im Altbierdorf : Feierabendmarkt und Geburtstag in Issum

Issum Am Mittwoch, 29. September, feiert der Kulturkreis Issum seinen 20. Geburtstag im Rahmen eines Feierabendmarktes auf dem Platz An de Pomp.

In letzter Zeit ist es recht still gewesen um den Issumer Kulturkreis. Coronabedingt konnten in den vergangenen anderthalb Jahren nicht viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Jetzt aber, wo es langsam wieder losgeht, startet auch der Kulturkreis Issum wieder durch. Und zwar zunächst in eigener Sache: Am Mittwoch, 29. September, lädt der Kulturkreis zu einer großen Geburtstagsfeier ab 17 Uhr auf den Platz An de Pomp ein.