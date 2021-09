Kultur am Niederrhein : René Steinberg trifft Doc Esser in Issums Bürgersaal

René Steinberg trifft Doc Esser in Issums Bürgersaal

Kultur am Niederrhein

René Steinberg (l.) und Doc Esser werden gemeinsam in Issum zu erleben sein. Foto: Veranstalter

Straelen Der eine ist Mediziner und Rockmusiker, der andere Kabarettist und gelernter Literaturwissenschaftler. Gemeinsam fragen sie: Was tut einem Menschen gut?

Eine spannende Kombination erwartet Freunde des Kabaretts in Issum: Doc Esser trifft auf René Steinberg. Der eine ist Mediziner und Rockmusiker, der andere Kabarettist und gelernter Literaturwissenschaftler. Gemeinsam fragen sie: Was tut einem Menschen gut? Wie lebt es sich gesund und glücklich, ohne dass der innere Schweinehund zu laut winselt? Um diesen elementaren Fragen zu begegnen, werfen beide ihre jeweiligen Gewerke in die Waagschale und auf die Bühne: Medizin/Humor, Gesundheit/gesellschaftliche Betrachtung, Biologie/Poesie, klassische Literatur