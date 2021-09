Die Vorbereitungen in Wermelskirchen laufen : Feierabendmarkt mit Sonnenuntergang

Wermelskirchen Die Telegrafenstraße ist am Donnerstag ab 16.30 Uhr gesperrt, die Parkbuchten vor dem Stadt-Karree bereits ab 15 Uhr. Aktuell haben sich schon 19 Teilnehmer fest angemeldet. Es wird aber mit mehr gerechnet.

Für Musik sorgt am Donnerstag die Wermelskirchener Band „Bratsche“. Sie steht vor den Bänken vorm Bürgerzentrum und spielt Gitarren-Akustikmusik. Neu dabei ist eine Sekt- und Weinbar (Ruthenberg), ein Bäcker wird in seinem mobilen Ofen Brot und herzhafte Snacks backen; der bekannte Caterer Nickut sorgt für Leckeres vom Grill, und der Förderer auch der bergischen Feierabendmärkte, der Verein Leader Bergisches Wasserland, wird sich präsentieren und zeigen, was alles umgesetzt wurde in der Region.