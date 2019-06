Großes Volksfest in der Ortschaft : Veert feiert mit Erdbeeren und viel Musik

Der Löschzug der Veerter Feuerwehr stimmt sich schon auf das Open-Air-Fest ein und freut sich auf viele musikbegeisterte Gäste. Foto: Feuerwehr Veert

Veert Die Geselligen Vereine laden zur Sommerkirmes ein. Festkettenträgerin wird Lena Lenzen. Konzert mit „Treasure“.

Volles Programm am Wochenende in Veert: Die Geselligen Vereine laden zur Veerter Sommerkirmes vom 22. bis 24. Juni ein. Im Mittelpunkt steht Festkettenträgerin Lena Lenzen. Die Freiwillige Feuerwehr steuert mit ihrem Open-Air-Konzert mit der Top-Band „Treasure“ einen besonderen Programmpunkt zur Kirmes bei.

Am Mittwoch, 19. Juni, feiert die Kirchengemeinde Fronleichnam mit einem Gottesdienst um 19 Uhr in St. Martin Veert mit anschließendem Gebet und Beisammensein an der Kapelle Kleinkevelaer. Die Kirmes wird am Samstag, 22. Juni, um 15.30 Uhr vom Ortsbürgermeister Heinz Manten am Martinsbrunnen eröffnet. Um 16.30 Uhr findet der Festakt zur Verleihung der Festkette auf dem Veerter Schulhof statt.

Info Die Schauspieler mit der Kamera beobachtet Ausstellung Der Heimat- und Verschönerungsverein zeigt am Sonntag ab 10 Uhr in der Heimatstube eine Foto-Ausstellung mit Bildern von der Laienspielgruppe St. Martin. Band „Treasure“ sind Sängerin Marlene Wiesmann-Kanders, Sänger Nico Moede, Gitarrist Kai Springstein, Bassist Guido Naus, Keyboarder Pascal Schäfer, Drummer Christian Kempkens.

Lena Lenzen von der Laienspielgruppe St. Martin Veert erhält die Veerter Festkette. Die Laienspielgruppe St. Martin Veert feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Der Verein hat um die 30 Mitglieder und ist aus dem Dorfleben nicht mehr weg zu denken. Denn die Aufführungen des Laientheaters sind immer heiß begehrt und bei den Veerter sehr beliebt. Nicht zuletzt wegen Lena Lenzen.

An ihrer Seite sind die beiden Adjutanten Heinz Kellerbach (1. Vorsitzender) und Martin Wolter (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Layout). Beide sind ebenfalls aktiv auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Festkette wird in diesem Jahr zum 30. Mal verliehen und zum ersten Mal reiht sich eine Frau in die lange Liste verdienter Veerter Bürger ein. Im Anschluss an den Festakt findet der Festumzug mit Festumtrunk statt.

Die Laune bei den Veerter Feuerwehrleuten ist im Vorfeld der Kirmes schon bestens, die Vorfreude riesig. Am Samstagabend wird die Band „Treasure“ auf dem Marktplatz in Veert unter freiem Himmel spielen. Dazu sind alle eingeladen. Der Eintritt ist frei. „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut“, sagt Werner Lenzen von der Veerter Feuerwehr. Weil die Band „Treasure“ schon beim vergangenen Mal so gut ankam, sind sie wieder gebucht worden. Für einen runden Abend ist außerdem eine Cocktail- und Sektbar vor Ort, und Bier gibt es natürlich auch. Die Band spielt ab 20 Uhr. Gerne kann auch schon gegen 19.30 zum Veerter Marktplatz geschlendert werden, um sich auf den Abend langsam einzustimmen.

Der Sonntag beginnt mit der Messfeier der Laienspielgruppe St. Martin und der Geselligen Vereine in der St.-Martin-Kirche (10 Uhr). Gleichzeitig beginnen der Familientrödelmarkt und der Frühschoppen des VKK mit Platzkonzert. Für Kinder-Aktivitäten sorgen die Pfadfinder. Die Veerter Landfrauen laden ab 12 Uhr zur großen Erdbeerkuchentafel.