Bankwesen : Volksbank plant keine Filialschließungen

Johannes Janhsen (am Rednerpult) informirte auf der Vertreterversammlung über die Pläne der Volksbank an der Niers in Sachen Geschäftsstellen. Foto: Gerhard Seybert, Medien & Presse/Gerhard Seybert, Medien & Presse Service

Geldern Vorstand Johannes Janhsen erklärte auf der Vertreterversammlung in Geldern, man gebe „vorerst“ keine Geschäftsstellen auf, werde aber die Öffnungszeiten ändern und teilweise halbieren. SB-Standorte im Fokus.

Die Volksbank an der Niers plant vorerst nicht, Geschäftsstellen aufzugeben. Das betonte Vorstandsmitglied Johannes Janhsen auf der Vertreterversammlung mit Blick auf die aktuellen Pläne der Sparkasse Krefeld. Das veränderte Kundenverhalten, das die Bank durch Frequenzanalysen für jeden einzelnen Standort überprüft habe, führt aber auch bei dem genossenschaftlichen Institut zu Veränderungen. Die Geschäftszeiten werden „angepasst“, so Janhsen wörtlich. Für die kleineren Filialen werde das eine Halbierung des bisherigen Angebots bedeuten. Umgesetzt werden soll das im Frühjahr 2020, dann werde die Volksbank auch über die Details informieren, so Janhsen am Montagabend im Seepark vor den 268 Vertretern der Mitglieder.

„Die Filiale verliert an Bedeutung, mobile Zugänge wachsen“, fasste er das Kundenverhalten zusammen. Die Volksbank an der Niers reagiert darauf und wird 2020 auch ihre digitale Filiale eröffnen. Janhsen sagte, man werde auch die SB-Standorte „intensiv“ betrachten und gegebenenfalls reagieren. Die Volksbank an der Niers hatte 2016 sieben ihrer damals 27 Geschäftsstellen geschlossen.

Info Peter Küppers und Dieter Wies wiedergewählt Entwicklung Das Kreditgeschäfts wuchs um 5,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an. Die Kunden haben der Volksbank an der Niers 1,8 Milliarden Euro anvertraut – ein Plus von 6,8 Prozent. Aufsichtsrat Peter Küppers und Dieter Wies wurden wiedergewählt.

Trotz des weiterhin „herausfordernden“ Marktumfelds berichtete der Vorstand über eine gute Geschäftsentwicklung. Die Bilanzsumme sei um 4,3 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Damit gehört die Volksbank an der Niers weiterhin zu den 50 größten der rund 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Der Bilanzgewinn liege mit 4,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. „Mit diesen Ergebnissen sind wir zufrieden“, sage Johannes Janhsen auch im Namen seines Vorstandskollegen Wilfried Bosch. Die Vertreterversammlung, geleitet vom Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Küppers, stimmte einstimmig zu, neben der Erhöhung des Eigenkapitals den Mitgliedern pro Anteil eine Dividende von vier Prozent auszuschütten.

Auf die Rendite können sich die 51.625 Mitglieder der Bank freuen. „Damit ist fast jeder dritte Einwohner im Geschäftsgebiet auch Mitglied“, freute sich Johannes Janhsen. Neben den Umbaumaßnahmen in den Geschäftsstellen Kevelaer, Nieukerk und Pfalzdorf investiere die Bank in diesem Jahr vor allem in ihr neues EDV-System. „Agree21“ wird am ersten Juliwochenende eingeführt. 400 Mitarbeiter sind an 60 Schulungstagen darauf vorbereitet worden.

Soziale, kulturelle und sportliche Projekte habe die Bank mit 380.000 Euro unterstützt, berichtete Janhsen. Er verwies besonders auf die Arbeit der Stiftung für Heimatforschung und -pflege, die 2019 auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückschaue. Über 500 kleine und große Projekte seien bisher durch sie gefördert worden.