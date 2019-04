Theatergruppe feiert Jubiläum : Lena Lenzen trägt in Veert die Festkette

Dieter Büns, Martin Wolter, Heinz Manten, Festkettenträgerin Lena Lenzen, Heinz Kellerbach , Jutta Seidel und Leo Hellmann. Foto: Norbert Prümen (nop)

Veert Frühjahrsversammlung der Geselligen Vereine: Die Geehrte kommt aus den Reihen der Laienspielgruppe St. Martin Veert, die ihr 25 jährige Jubiläum feiert. Ihre beiden Adjutanten sind Heinz Kellerbach und Martin Wolter.

Auf der Frühjahresversammlung der geselligen Vereine Veert, wird traditionell immer bekannt gegeben wer im Sommer die Festkette tragen darf. Seit 30 Jahre wird diese nun verliehen. Bisher immer an einen Mann, der sich in und um Veert verdient gemacht hat. Doch am Mittwochabend war alles anderes. Zum ersten Mal in den 30 Jahren darf eine Frau die Kette tragen und um eine neue Plakette erweitern.

Sie kommt aus den Reihen der Laienspielgruppe St. Martin Veert, die in diesem Jahr das 25 jährige Jubiläum feiern. Dieser Verein hat um die 30 Mitglieder und ist aus dem Dorfleben nicht mehr weg zu denken. Denn die Aufführungen des Laientheaters sind immer heiß begehrt und bei den Veerter sehr beliebt. Nicht zuletzt wegen Lena Lenzen. Sie darf sich nun mit dieser ganz besonderen Kette schmücken. An ihrer Seite sind die beiden Adjutanten Heinz Kellerbach (1. Vorsitzender) und Martin Wolter (Presse und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Layout). Beide sind ebenfalls aktiv auf den Brettern die die Welt bedeuten. Das den dreien das Theater spielen viel Freude uns Spaß bereitet, kann man nicht nur auf der Bühne sehen. Heinz Kellerbach, Martin Wolter und Lena Lenzen sprechen über die Laienschauspieltruppe so, wie über eine große Familie.

Info Ende Juni wird in Veert Kirmes gefeiert Termin Die Veerter Sommerkirmes findet statt vom 22. bis - 24. Juni statt. Der genaue Ablauf wird bald online zur Verfügung stehen.

Lena Lenzen spielt seit 1994 in der Theatergruppe und repräsentiert auch die anderen aktiven Frauen in der Gruppe. Die ist im Ursprung nämlich mal aus der KFD (katholische Frauengemeinschaft Deutschland-Ortsgruppe Veert) endstanden. Damals hatte Lena Lenzen angeregt, sich doch auch mal nach außen hin zu öffnen und auch Männer mit ins Boot zu holen. Mit viel Herz und Leidenschaft ist Lena, das Veerter Original (Sie ist tatsächlich auch in Veert geboren) ein Mensch dem Traditionen wichtig sind. Doch sie gibt sich bescheiden: „Für mich ist es so, dass ich die Festkette für alle in der Theatergruppe trage. Verdient hat es der ganze Verein“.

Auf der Sommerkirmes vom 22. bis 24 Juni wird dann ordentlich gefeiert. Doch vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit. Das nächste Stück steht schon in den Starlöchern und die Theatergruppe fiebert den kommenden Aufführungen entgegen. Anfang Mai ist das Martini Haus wieder in den festen Händen der Theatergruppe und zwar mit dem neuen Stück „Polizeieinsatz 007“