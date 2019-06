Für Hundefreunde : Zuchtschau für Teckelfreunde

Dackelfreunde kommen am 7. Juli in Issum auf ihre Kosten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Issum Auf der Anlage bei Issum werden am 7. Juli die Hunde präsentiert.

Die Gruppe Niederrhein des Deutschen Teckelklubs lädt ein zur Zuchtschau mit Tag der offenen Tür am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr auf dem Klubgelände. Die Klubanlage liegt an einem Waldrand zwischen Issum, Alpen und Kamp-Lintfort in unmittelbarer Nähe der Autobahn 57. Anfahrt: Von der Autobahnabfahrt Alpen über die B58 (Weseler Straße) in Fahrtrichtung Wesel rechts auf die Xantener Straße abbiegen. Unmittelbar nach Überquerung der A 57 rechts abbiegen und dem Weg entlang des Waldrandes folgen. Nach einigen hundert Metern ist die Klubanlage erreicht. Alle Teckelfreunde sind eingeladen, ihren Teckel zur Zuchtschau vorzustellen. Es werden die Teckel aller Haararten durch Heinrich Klümper/Gronau des Deutschen Teckelklubs 1888 bewertet. Es dürfen alle Teckel mit einer gültigen Tollwutschutzimpfung teilnehmen. Der Impfpass und die Ahnentafel sind vorzulegen. Es werden Pokale für den schönsten Rau-, den schönsten Lang-, den schönsten Kurzhaardackel, den schönsten Hund der Ausstellung sowie den schönsten Hund der Veteranenklasse (ab acht Jahre) vergeben. Einlass für die Zuchtschau ist 10 Uhr. Beginn des Richtens 11 Uhr. Ende der Zuchtschau und des Tags der offenen Tür ist gegen 15 Uhr. Die Meldegebühr beträgt 15 Euro je Teckel, für den Veteranen zehn Euro.