Brauchtum in der Gemeinde Kerken : Neuer Schützenkönig in Winternam

WINTERNAM Mit dem 661. Schuss holte Martin Kuyten den Vogel von der Stange.

Der neue Schützenkönig in Winternam ist Martin Kuyten. Beim Vogelschießen der St.-Georgs- und Carolus-Bruderschaft Winternam an Christi Himmelfahrt errang er mit dem 661. Schuss die Königswürde. Nach dem Preisvogelschießen hatten sich mehrere Schützenbrüder am Vogelstand einen spannenden Wettkampf um die Königswürde geliefert. Als gegen 22.30 Uhr der Vogel fiel, war die Begeisterung riesengroß. Unter großem Beifall nahm Martin Kuyten die zahlreichen Glückwünsche aus der Bruderschaft und der Bevölkerung entgegen.

Bereits jetzt laden Bruderschaft und neuer Hofstaat zum Schützenfest vom 13. bis 17. Juli nach Winternam ein. Traditionell wird das Schützenfest am Samstag, 13. Juli, mit dem Dorfabend beginnen. Am Sonntag findet nach Umzug und dem Festakt in der Festwiese der Königsgalaball statt. Zum krönenden Abschluss folgt am Mittwoch, 17. Juli, der Klompenball.