Sparkasse : Issums Politik sucht den Dialog mit der Sparkasse Krefeld

Issum „Sehr bedauerlich“, das sind die Worte, die Gerd Stenmans spontan einfallen, wenn er an die Schließung der Sparkassen-Filiale in Issum denkt. Auch die Issumer Politik lässt das nicht kalt. „Man sprach immer von Veranstaltungen im Bankenviertel“, sagt der Vorsitzende der Issumer CDU.

Und gerade mit dem neuen Platz An de Pomp hat sich eine belebte Ecke in Issums Ortsmitte entwickelt. Nichtsdestotrotz, die Notwendigkeit der Schließung könne man nachvollziehen, sagt Stenmans. Wenn Bankkunden immer mehr zum Online-Banking tendieren und es dazu führt, dass der durchschnittliche Kunde nur einmal im Jahr seine Bankfiliale aufsuche.

Aber die Schließung einfach hinnehmen möchte die CDU Issum nicht. Am kommenden Montag steht der Punkt auf der Tagesordnung der Fraktionssitzung. „Wir wollen das Gespräch mit der Sparkasse Krefeld suchen und den Bürgermeister mit ins Boot holen“, sagt Stenmans. Allerdings sagt er auch: „Wir sind nicht so zuversichtlich, etwas zu erreichen.“

Auch Issums Bürgermeister Clemens Brüx weiß, dass die Banken sich die Kundenströme ganz genau anschauen. „Nicht glücklich“ sei er über die Schließung der Sparkasse im Ort. „Natürlich schwächt das die Infrastruktur“. Sorge, dass auch noch die Volksbank verschwindet, hat er nicht. Von der Vertreterversammlung am Montag bringt er die Information mit, dass die Geschäftsstelle in Issum eine der größeren sei und so „nicht von heute auf morgen“ geschlossen werde. Er ist überzeugt, dass der Name Bankenviertel für die Issumer bestehen bleibt, auch wenn es nur noch ein Geldinstitut ab Frühjahr 2020 dort geben wird. Der Name bleibe, der Tradition wegen.