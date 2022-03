Spende in Straelen : Raumluftampeln für das Montessori-Kinderhaus

Straelen Sechs Geräte zeigen jetzt an, ob in den Räumen des Montessori-Kinderhauses in Straelen die Kohlendioxid-Grenzwerte eingehalten werden.

Raumluftampeln dienen der Messung des CO 2 -Gehalts, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Optisch visualisieren eingebaute LEDs wie ein Ampelsystem den CO 2 -Gehalt im Raum. Wird ein vordefinierter Grenzwert überschritten, leuchtet die Fläche grün, gelb oder rot. Durch das Lüften des Raumes kann dann sowohl der CO 2 -Gehalt wie auch die Aerosolkonzentration im Raum gesenkt werden. Ein hoher CO 2 -Gehalt ist auch ein Indikator für eine hohe Aerosolbelastung in der Raumluft. Über die ausgestoßenen Aerosole können Viren wie das Coronavirus oder Bakterien übertragen werden. Raumluftampeln unterstützen das effiziente und wirtschaftliche Lüften eines Raumes. Ohne insbesondere in der kalten Jahreszeit ständig lüften zu müssen, kann so die Einhaltung der empfohlenen Richtwerte der CO 2 -Konzentration im Raum gewährleistet werden.