4:1 gegen den SV Straelen : Aufholjagd des KFC Uerdingen geht weiter

Velbert Der KFC Uerdingen kommt immer besser in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt besiegte den SV Straelen mit 4:1. Damit holten die Gastgeber zehn Punkte aus den zurückliegenden fünf Spielen. Die Gäste geraten tiefer in den Abstiegsstrudel.

Mehrfach hat der KFC Uerdingen in den zurückliegenden Wochen in der Schlussphase noch einen Treffer kassiert und Punkte abgegeben. Das konnte er diesmal verhindern. Und so besiegte der designierte Absteiger den SV Straelen mit 4:1 (1:0). Für die Gastgeber trafen der zweifache Torschütze Abdul Fesenmeyer sowie Jason Prodanovic unf Chrysanth Mallek, für die Gäste Cagatay Kader.