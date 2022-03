Höchster Saisonsieg : KFC Uerdingen krönt seine Leistungssteigerung

Krefeld Warum Trainer Alexander Voigt maßgeblichen Anteil am 4:1-Sieg des KFC Uerdingen gegen den SV Straelen hat, wieso der Erfolg quasi schon zur Halbzeit fest stand und was Luca Jensen zu seiner frühen Einwechslung sagt.

Die Stimmung entsprach so überhaupt nicht der tabellarischen Situation. Die Freude war riesengroß – bei den Spielern, aber auch unter den Anhängern des KFC Uerdingen . Es wurde kräftig gefeiert. „Oh, wie ist das schön“, schallte es nach dem 4:1-Sieg gegen den SV Straelen von den Rängen. Wer wollte es ihnen verdenken? Nach einem langen Leidensweg, einer katastrophalen Hinrunde mit nur acht Punkten aus 19 Spielen war die Mannschaft abgeschlagen Tabellenletzter der Fußball-Regionalliga.

Tabellarisch hat sich die Lage nur minimal verbessert, der KFC ist Vorletzter. Und doch ist die Situation erheblich besser. Die Leistungen sind nun so, dass die Mannschaft im Gegensatz zur Hinrunde wettbewerbsfähig ist und – abgesehen von den Top-Teams – mithalten kann. Das schlägt sich nun auch in den Resultaten nieder. In den zurückliegenden fünf Begegnungen holten die Uerdinger zehn Punkte und verloren nur beim Aufstiegsfavoriten Rot-Weiss Essen (0:3).