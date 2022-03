Schwimmen : „Delphine“ gehen im heimischen Parkbad auf Medaillenjagd

Geldern Beim neunten Wettbewerb um den Drachen-Cup zeigte der Nachwuchs des SC Delphin Geldern sein Können. Viele Talente liegen in landes- und bundesweiten Ranglisten ganz vorne.

Den Anfang machten die Kinder der Jahrgänge 2015/16, die in einem extra für sie geschaffenen „kindgerechten Wettkampf“ 25 Meter schwimmen mussten. Die kleinen „Flipper“ Mia Menting und Darius Nzounpe, gewannen jeweils drei Goldmedaillen, die Staffel schlug mit 20 Sekunden Vorsprung als Erste an. Bei den Jahrgängen 2014 und älter schickte der Gelderner Schwimmverein aus seinem Talente-Pool sage und schreibe 59 Schwimmer ins Rennen, die als Team 90 Gold-, 50 Silber- und 39 Bronzemedaillen gewannen.

Amelie Nzounpe, Pia Fischer und Alva Mund zählen in ihrem Jahrgang 2013 zu den Aushängeschildern der Delphine. Amelie vergrößerte ihren Vorsprung in der NRW-Bestenliste mit einer Zeit von 34,6 Sekunden über 50 Meter Freistil. Nach 38,25 Sekunden schlug Pia an und verbesserte sich auf Rang zwei der NRW-Liste, Alva mit einer persönlichen Bestzeit auf Platz acht. Annika Stark, Resi Lentz und Thea Mevissen steigerten ihre Bestzeiten um mehr als fünf Sekunden. Einziger Junge in diesem Jahrgang ist Johannes Paes, der gegen die starke Konkurrenz aus Uerdingen als Zweiter anschlug und in der Landesliste auf Platz fünf geführt wird.