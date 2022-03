Bildung in Straelen : Schüler packen in Gärtnereien an

Schüler packen in Gärtnereien an

Straelen Drei Auwel-Holter Betriebe und Sekundarschule starten ein Pilotprojekt. Es soll dazu führen, über den Gärtnerberuf zu informieren und bei den Schülern Interesse für ein Praktikum und eine mögliche Ausbildung zu wecken

Zum Auftakt trafen sieben Schüler der Sekundarschule in Begleitung von drei Lehrkräften in der Gärtnerei Aflora ein. Ein Standbein von Aflora ist die Vermehrung von Stecklingen der Hebe (Strauchveronika). Zunächst wurde gezeigt, wie junge, ausgereifte Triebe abgeschnitten und in nährstoffarme Anzuchterde gesteckt werden. Die Jugendlichen konnten das auch selbst probieren. Danach erfuhren sie, dass die Automatisierung auch und besonders in den Gärtnereien Einzug gehalten hat. Eine computergesteuerte Maschine übernimmt die Arbeit des Sortierens und Steckens der Triebe und spart dadurch eine Menge Zeit.