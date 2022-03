Stadtplanung in Straelen : In der Bürgerhalle geht es um Herongens Zukunft

Die Zukunftswerkstatt findet in der Bürgerhalle in Herongen statt. Foto: Stadt Straelen

Herongen Für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Herongen können die Bürger ihre Ideen einbringen. Eine Versammlung dafür findet am 6. April statt.

Die Planung der Umgestaltung Herongens im Rahmen des Förderprogramms „Dorferneuerung 2021“ geht voran. Um die Bürger unmittelbar an der Gestaltung des Dorfes zu beteiligen und gemeinsam Anforderungen sowie Ziele zu definieren und zu entwickeln, lädt die Stadt Straelen am Mittwoch, 6. April, zu einer Zukunftswerkstatt in der Bürgerhalle in Herongen ein.

Bisher wurden für die Ortsdurchfahrt in Herongen zwei Förderanträge bei der Bezirksregierung gestellt. Der Umbau dieses ersten Teilbereichs startet am 31. März. Wegen Anregungen verschiedener Bürger wurde der Förderantrag zur Umgestaltung des Dorfweihers zurückgestellt. Dieses Thema soll in der Zukunftswerkstatt mit Hilfe der Bürger nochmal aufgearbeitet werden.

Bürgermeister Bernd Kuse betont: „Wir freuen uns, dass mit den Förderanträgen für die Ortsdurchfahrt in Herongen und dem baldigen Beginn der Umbauarbeiten die ersten Schritte im Hinblick auf die zukünftige Steigerung der Attraktivität Herongens getan sind. Durch die Zukunftswerkstatt können die Bürgerinnen und Bürger ihre individuellen Anregungen und Wünsche zu verschiedenen Themen wie unter anderem zum Dorfweiher oder zum Markplatz für Herongen formulieren.“

Das Büro StadtRaumKonzept wird am 6. April die Zukunftswerkstatt in der Bürgerhalle Herongen durchführen, um allen die Chance zu geben, an der Umgestaltung ihres Dorfes mitzuwirken. Alle Interessierten sind eingeladen. In der Halle ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes erforderlich. Aus präventiven Gründen ist die Durchführung eines Covid-Tests im Vorhinein zu empfehlen.