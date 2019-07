Kultur in Kapellen : Chöre singen für Lothar Hackstein

Mittendrin, auch bei einer Feierstunde: 175 Jahre Kirchenchor St. Georg Kapellen , aktuelles Foto von Mitgliedern 2016 mit Chorleiter Lothar Hackstein. Foto: Gerhard Seybert/Seybert, Gerhard (seyb)

Kapellen Viele Sänger gestalten am Sonntag in Kapellen ein abwechslungsreiches musikalisches Programm zum 40-jährigen Chorleiter-Dasein des Dirigenten. Auch die Gartenanlage Von St. Bernardin kann dann besichtigt werden.

Es ist schon etwas Besonderes, dass verschiedene Chorleiter des Kirchenchores St. Georg Kapellen in den vergangenen Generationen oft auf beachtliche Dienstjahre zurückschauen konnten. In dieser Tradition lebt auch Lothar Hackstein.

Am 1. März 1979 übernahm er den Dirigentenstab von seinem Vorgänger Willi Küppers, der nach 56 Jahren diese Aufgabe in jüngere Hände legte. Dabei war der Anfang nicht leicht, als Lothar Hackstein dieses Amt im jungen Alter von 20 Jahren übernahm. Mit Beharrlichkeit und Optimismus stellte er sich dieser Herausforderung. Bei seinem Vorgänger hatte er die ersten Klavierstunden erhalten. Als 14-Jähriger machte er dann mit seinem Vater bereits Tanzmusik, und schließlich führte ihn der Weg zum Studium der Kirchenmusik nach Münster.

Info Das Sängerfest in Kapellen besuchen Was Beim Sängerfest rund um das 40-jährige Jubelfest von Lothar Hackstein sind viele Chöre vertreten. Wann Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr. Wo Die Wohnanlage St. Bernardin liegt am Ortsrand von Kapellen.

Anfangs übernahm er auch den Küster- und Organistendienst. Seine Leidenschaft aber lag in der Chormusik. So gründete er nach der Übernahme des Kirchenchores einen Kinderchor, aus dem sich ein Jugendchor und dann der heutige Junge Chor entwickelte.

Dieser wiederum war die Grundlage, auf der sich seit 2014 der heutige Cantiamo-Chor aufbaute, zunächst nur als Projektchor und zur Mitgliederwerbung gedacht. Aber getragen von der Begeisterung der zahlreichen Sängerinnen und Sänger, wuchs dieser Chor und wurde ebenfalls schnell zu einem festen Bestandteil von Hacksteins musikalischem Leben, das sich aber nicht nur auf Kapellen beschränkte. So konzentrierte er sich – stets engagiert und gut gelaunt – immer mehr auf die Chorarbeit und dirigierte im Laufe der Jahre vier weitere Chöre; davon heute noch die Männergesangvereine „Cäcilia“ Schaephuysen und den Quartettverein „Sängerlust“ Geldern.

Sein musikalisches Künstlerleben und seine Fähigkeiten, sich gerne auf Neues einzulassen, ließen Hackstein auch zu einem wahren Lebenskünstler werden. Seit 1987 bewohnt er mit seiner Erika einen ehemaligen Bauernhof auf dem Balberg in Sonsbeck und betrieb dort jahrelang Bio-Gartenbau aus Leidenschaft. Darüber hinaus geben sie dort seit 17 Jahren Jugendlichen immer wieder ein neues Zuhause, indem sie eng mit dem Jugendhilfeverein „Wellenbrecher“ zusammenarbeiten. Und gerne begrüßen sie auch Gäste in ihren gemütlichen Räumlichkeiten, die, mit Holzöfen beheizt, eine Behaglichkeit und in ihrer Gestaltung eine besondere Atmosphäre ausströmen.

Um sein 40-jähriges Chorleiterjubiläum gebührend zu feiern, wird am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr zu einem Sängerfest im Park der Wohnanlage St. Bernardin am Ortsrand von Kapellen eingeladen. Folgende Chöre werden neben dem Kirchenchor ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis bieten: MGV „Cäcilia“ Schaephuysen, Quartettverein „Sängerlust“ Geldern, MGV „Concordia“ Straelen, Cantiamo-Chor Kapellen und die Family-Singers aus Goch-Pfalzdorf. Am Nachmittag wird die Senioren-Blaskapelle Niederrhein ihre flotten Rhythmen erklingen lassen.

Für kühle Getränke und Leckeres vom Grill wird bei dieser Veranstaltung gesorgt sein. Die Frauen des Kirchenchores und des Cantiamo-Chores werden alle Gäste mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verwöhnen.