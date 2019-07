Kreis Kleve : Courage: Die Sieger des Video-Contests

Kreis Kleve Yasin (12) und Henry (11) aus Kleve begeisterten mit ihrem Song „Friends of the digital age“.

Der zwölfjährige Yasin und der elfjährige Henry aus Kleve erklären mit ihrem Rap-Song „Friends of the digital age“, wie Freundschaft für sie heute funktioniert. Für diesen gelungenen Beitrag konnten sie aus den Händen von Moderatorin Jess neben der Gratulation auch zwei Gutscheine für neues Technik-Equipment entgegennehmen. „Wir sind draußen und treiben viel Sport. Zuhause am Handy ist ein langweiliger Ort. Mit Freunden lässt es sich immer besser leben“, so die beiden jungen Musiker in ihrem Song. Doch sie nutzen auch die Möglichkeiten, die ihnen die sozialen und digitalen Medien bieten, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Landrat Wolfgang Spreen war beeindruckt von dem eingereichten Sieger-Beitrag. „Ein eindrucksvoller Appell für die Freundschaft und die Möglichkeiten, die die digitale Welt den jungen Menschen hierfür bietet.“ Mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Kleve hatten zur Kamera gegriffen und ihre Gedanken in Worte und Bilder übertragen. Sehr häufig ging es um den Wert der persönlichen Freunde und die Probleme mit „digitalen Freunden“. Spreen: „Das soziale Miteinander und das Helfen waren den jungen Filmern wichtig. Die Gruppen haben das Thema toll angepackt und aus ihrer jugendlichen Sicht mit viel Leben gefüllt. Super!“