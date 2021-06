Chorjubiläum in Niederkrüchten : Joyful Voices geht ins Tonstudio

Niederkrüchten Zum 25-jährigen Bestehen macht sich der Gospelchor um Leiter Volker Mertens selbst ein Geschenk: Er geht ins Tonstudio. Was die Mitglieder planen.

Stattdessen wird der Chor ein Video produzieren. Und das geht so: An diesem Wochenende fährt jedes Chormitglied zu einem festgelegten Zeitfenster in ein Tonstudio in Geldern. Dort singt es seinen Part des vorher eingeübten Songs „Time to celebrate“ von Joakim Arenius ein. Ein Playback im Ohr dient der Unterstützung. Beim Singen wird jeder außerdem gefilmt.