Kerken : Traktorfahrer flüchtet nach Kollision mit Auto

Symbolbild: Ein grüner Traktor mit Anhänger war an der Kollision auf der B 9 beteiligt. Foto: dpa-tmn/Andreas Gebert

Kerken (RP) Am Freitag gegen 16.10 Uhr ist es auf der B 9 in Aldekerk zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 32-Jähriger aus Kerken mit seinem blauen Ford Mondeo die Bundesstraße (Hülser Straße) von der A 40 kommend in Richtung Kerken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als er auf einem freien Streckenabschnitt einen langsam fahrenden Traktor mit Anhänger überholen wollte und sich gerade auf gleicher Höhe mit diesem befand, scherte der Traktor aus, um nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, obwohl der Autofahrer noch nach links in den Grünstreifen auszuweichen versuchte. Der Traktor setzte seine Fahrt auf dem Wirtschaftsweg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grünen Traktor mit Frontlader handeln. Auf dem Anhänger war ein weißer Kunststofftank montiert. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 1250.

(ots)