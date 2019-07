Kleinkunst : Issum feiert den Mittsommer kreativ

Issum Licht und Leichtigkeit im Garten erlebten die Gäste bei der ersten Summertime am „Weißen Häuschen“.

(sabi) „Summertime“ lautete das Motto am sonnenverwöhnten Samstag. Der Garten vom „Weißen Häuschen“ an der Neustraße in Issum entfaltete seinen natürlichen Charme. An verschiedenen Stellen standen die Gartenstühle und luden zum geselligen Zusammensein ein. Hubertus Kleinbielen sorgte für den entsprechenden musikalischen Rahmen eines lauen Sommerabends, der so ganz in der Tradition des „Weißen Häuschens“ steht und über den Kulturkreis Issum angeboten wurde.