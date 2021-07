Baustelle auf B 58 in Geldern : Neue Sperrung am Kreisverkehr „Harttor“

Am Harttor-Kreisverkehr wird weiter gebaut. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Am Montag beginnt der nächste Bauabschnitt am Kreisverkehr Harttor in Geldern. Das bedeutet, dass dann die B 58 in Fahrtrichtung Wesel zwischen der Zufahrt „Kaas“ und dem Kreisverkehr voll gesperrt wird.

Straßen NRW beginnt am Montag, 19. Juli, mit dem zweiten Bauabschnitt im Rahmen der Bauarbeiten an der Radverkehrsführung im Kreisverkehr B 58 „Harttor“ in Geldern. An diesem Tag wird der erste Bauabschnitt in Fahrtrichtung Venlo beendet und im Zuge dessen die Verkehrsführung geändert.

Für den zweiten Bauabschnitt, der bis zum 9. August dauern soll, wird die B 58 in Fahrtrichtung Wesel zwischen der Zufahrt „Kaas“ und dem Kreisverkehr „Harttor“ voll gesperrt. Eine Umleitung wird über die L 480/Kapellener Straße und die Königsberger Straße/Danziger Straße eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer werden durch den Baustellenbereich geführt.

Der Rewe-Markt ist in der Zeit vom 19. Juli bis 9. August nur über die rückwärtige Zufahrt zu erreichen. Der Lidl-Parkplatz kann nur aus der Fahrtrichtung Wesel angefahren und in Richtung Venlo verlassen werden.

Zum Hintergrund der Baumaßnahme: Im Einfahrtsbereich des Kreisverkehrs werden der Querschnitt der Fahrbahn und der des Geh- und Radweges angepasst. Die Absenkung des Radwegs wird weiter nach hinten verlegt. Dadurch entsteht eine längere Mitfahrstrecke des Radfahrers auf der Fahrbahn. Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Wesel wird barrierefrei umgestaltet. Zu den weiteren Arbeiten gehören die Erneuerung der Fahrbahndecke im Baustellenbereich, Pflasterarbeiten an Geh- und Radweg sowie die Anpassung der Fahrbahnentwässerung.

(RP)