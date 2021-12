Einzelhandel in Geldern : Bändchen für den Einkauf in Geldern

Geldern Werbering und Wirtschaftsförderung setzen auf ein Zugangssystem mit farbigen Armbändern. Der Vorteil: Die Kunden müssen nicht mehr in jedem Geschäft neu belegen, dass sie geimpft oder genesen sind.

An den Türen vieler Geschäfte prägt der schlichte Hinweis: Zutritt nur mit 2G, sprich: Shoppen für Geimpfte und Genesene nach Vorlage der Impfdokumente. Ab dem vierten Adventssamstag wird das Verfahren für Kunden und Händler in Geldern einfacher. Wie schon in anderen Städten greift dann das Bändchen-System, um die 2G-Kontrollen im Handel und der Gastronomie zu erleichtern. Der Werbering Geldern und die städtische Wirtschaftsförderung bieten das Zugangskonzept an. Die Idee dahinter: Der Kunde zeigt einmal seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis vor und bekommt dann ein Bändchen, mit dem er belegen kann, dass er bereits kontrolliert wurde. In den Geschäften muss er dann nur noch das Bändchen vorzeigen, die erneute 2G-Kontrolle entfällt.

Citymanagerin Valerie de Groot: „Zu haben sind die Bändchen in den Geschäften und in der Gastronomie der Innenstadt. Sie bieten sich ganz besonders für die Kunden an, die gern mal wieder einen Einkaufsbummel durch mehrere Läden machen möchten.“ Die Kundschaft erhält nach einer 2G-Kontolle ein tagesaktuelles Armbändchen, mit dem der eigene Status, geimpft oder genesen, nachgewiesen wird. Die Bändchen werden nach der Kontrolle offiziell durch das Personal oder in ihrem Beisein angelegt. Für den städtischen Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt der richtige Schritt in der Vorweihnachtszeit. „Selbstverständlich befreien die Bändchen nicht von der Pflicht, den Impf- oder Genesenennachweis in Verbindung mit Personalausweis oder Reisepass mit sich zu führen. Aber wenn man diesen Nachweis im ersten Geschäft erbracht hat, kann man bei der nächsten Station die Kontrolle sehr einfach belegen.“