Schwerer Unfall in Straelen : Lkw kracht in Auto und blockiert Kreisverkehr

Lkw kracht in Auto und blockiert Kreisverkehr

Schwerer Unfall in Straelen

Straelen Bei einem Unfall sind insgesamt vier Menschen verletzt worden. Eine Person wurde eingeklemmt. Es kommt zu starken Verkehrsbeinträchtigungen.

Zu massiven Verkehrsproblemen kommt es am Freitagmorgen auf der B58 in Straelen. Auf der Dammerbrucher Straße/ Riether Straße sind vier Menschen bei einem schweren Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei kam ein Laster gegen 7.45 Uhr aus Richtung Straelen und fuhr zu schnell in den Kreisverkehr. Er überfuhr eine Barriere und kippte zur Seite.