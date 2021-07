Baumaßnahmen in der Niersgemeinde : Umfangreiche Arbeiten am Friedensplatz in Wachtendonk

Am Friedensplatz wird ab Montag gebaut. Foto: Klatt

Wachtendonk Ab Montag wird in der Rasenfläche des Friedensplatzes eine unterirdische Niederschlagswasserbehandlungsanlage errichtet. Außerdem stehen Kanalarbeiten an. Es kommt zu Beeinträchtigungen.

Die Gemeinde Wachtendonk muss für die Umsetzung ihres Abwasserbeseitigungskonzeptes das auf den befestigten Straßenflächen anfallende Niederschlagswasser für den Einzugsbereich der Bergstraße, Kempener Straße und Kuhdyck reinigen, damit die Niers nicht unnötig mit Schadstoffen belastet wird. Hierzu lässt die Gemeinde ab Montag, 19. Juli, in der Rasenfläche des Friedensplatzes eine unterirdische Niederschlagswasserbehandlungsanlage in Form eines sogenannten Lamellenklärers errichten. In diesem Zusammenhang sind weitere Kanalbaumaßnahmen wie die Errichtung von Abschlagsbauwerken und Leitungsverlegungen auf der Kempener Straße (Höhe Wachtendonker Hof), und der Straße Friedensplatz Richtung Achter de Stadt (Höhe Bäckerei Stinges, Zweirad Schrader) erforderlich.

Solche Maßnahmen sollen unter anderem dazu beitragen, dass die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, an Fließgewässern einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, erfüllt werden.

Aufgrund dieser Bauarbeiten kommt es für alle Verkehrsteilnehmer in folgenden Bereichen zu erheblichen Beeinträchtigungen: Vom 19. Juli bis voraussichtlich 6. August (erster Bauabschnitt) wird zunächst die Einmündung der Kempener Straße in den Kreisverkehr am Friedensplatz gesperrt. Eine Einfahrt vom Kreisverkehr in die Kempener Straße und umgekehrt ist dadurch nicht möglich.

Der öffentliche Personennahverkehr wird durch diese Sperrung ebenfalls beeinträchtigt. Die Haltestellen „Loeweg“ und „Friedensplatz“ (vor ArtSpa) können vom Linienbus nicht angefahren werden und werden für die Dauer der Bauarbeiten ersatzlos gestrichen. Im anschließenden zweiten Bauabschnitt wird dann die Straße Friedensplatz auf Höhe der Bäckerei Stinges und Zweirad Schrader gesperrt. Eine Einfahrt von der Bergstraße zur Straße Friedensplatz ist dann nicht mehr möglich. Die Einfahrt von der Bergstraße in den Kreisverkehr bleibt hiervon aber unberührt. Der Sebastianusweg ist die Umleitungsstrecke für den Verkehr, der von Achter de Stadt kommt. Daher ist eine Zufahrt vom Parkplatz Sebastianusweg in Richtung Achter de Stadt (Sparkasse) per Einbahnstraßenschild verboten. Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen den Sebastianusweg nicht befahren.

Der öffentliche Personennahverkehr wird auch durch diese Sperrung beeinträchtigt. Die Haltestellen „Im Hagenland“ (Wankumer Straße) und „Jungfernsteg“ können vom Linienbus nicht angefahren werden und werden für die Dauer der Bauarbeiten ersatzlos gestrichen. Der Bus fährt stattdessen von der L 140 über die Bergstraße zum Friedensplatz.

Der Zugang zu den Einzelhandelsgeschäften ist in beiden Bauabschnitten für Fußgänger gewährleistet. Die Gemeinde bittet alle Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen, damit es auf den anderen Straßen nicht zu übermäßigem Fahrzeugaufkommen kommt. Für die Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs sind entsprechende Hinweisschilder an den Haltestellen angebracht. Weitere Auskünfte hierzu erteilen die Verkehrsbetriebe.

(RP)