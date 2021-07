Impf-Appell im Kreis Kleve : „Die Kühlschränke sind voll“

Bislang war der Andrang vor der Impfstation im Kalkarer Wunderland überschaubar. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Deutlich mehr Menschen könnten sich derzeit im Kreis Kleve impfen lassen. Landrätin Silke Gorißen appelliert an die Bürger, Angebote zu nutzen. Die Zahl der Ameland-Infizierten steigt auf 13. Dort wurde die Delta-Variante bestätigt.

Der Andrang hätte erheblich größer sein können: Seit Mittwoch können sich Menschen im Impfzentrum des Kreises ohne Priorisierung und ohne Termin impfen lassen. Prinzip: Einfach vorbeikommen, Spritze geben lassen und wieder fahren. Nun hat der Kreis Kleve Zahlen zur Besucherfrequenz der ersten Tage veröffentlicht. Und die bietet Luft nach oben. Im Detail: Am Mittwoch besuchten rund 350 Personen neben den geplanten das Impfzentrum, am Donnerstag waren es noch 240 Menschen. Berücksichtigt man die Öffnungszeiten, kamen am Donnerstag also 30 Bürger pro Stunde, um sich impfen zu lassen. Wie viel maximal möglich gewesen wäre, darüber gibt es am Freitag vom Kreis Kleve keine Information. Dass es deutlich mehr hätten sein können, ist aber kein Geheimnis. „Die Kühlschränke sind voll“, sagt Kreissprecher Benedikt Giesbers.

Ebenfalls am Mittwoch gestartet sind die Impfmöglichkeiten ohne Termin in allen Städten und Gemeinden des Kreises. Los ging es in Rheurdt, dort kamen zum Start 103 Besucher, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Kleve ist, wie berichtet, am 23. Juli (in der Stadthalle) an der Reihe. Alle weiteren Termine veröffentlicht der Kreis unter www.kreis-kleve.de.

In einem Appell richtet sich der Kreis Kleve nun nochmals an seine Bürger, mit der Bitte, sich impfen zu lassen. „Für einige Personen scheint die Corona-Pandemie aufgrund der aktuell niedrigen Infektionszahlen zu pausieren oder gar ganz vorüber zu sein“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kreishaus. Wie schnell das Pendel aber wieder in die andere Richtung ausschlagen kann, zeigt das Beispiel des Ameland-Ferienlagers Bedburg-Hau. Die Anzahl nachweislich infizierter Personen ist am Freitag auf 13 gestiegen. Zudem liegen die ersten Ergebnisse der Mutations-Typisierung vor: Der Verdacht, dass es sich um die Delta-Mutation des Virus handelt, wurde bestätigt. Insgesamt befinden sich 55 Personen in Quarantäne. „Diese Zahl wäre sogar noch höher, wenn nicht zahlreiche Eltern bereits durch eine Schutzimpfung immunisiert wären“, heißt es vom Kreis. Das Beispiel zeige zudem, wie wichtig regelmäßige Testungen seien. „Nur so konnte das Virus frühzeitig nachgewiesen und konnten die Quarantäne-Maßnahmen eingeleitet werden.“

„Erfreulicherweise sind uns bislang aus dem Ferienlager Bedburg-Hau keine schweren Krankheitsverläufe bekannt“, sagt Landrätin Silke Gorißen. „Und zum Glück sind die Infektionszahlen momentan bei uns im Kreis Kleve und in Deutschland generell auf einem sehr niedrigen Niveau“, sagt Gorißen. Immerhin sind diese im Kreis Kleve am Freitag das erste Mal wieder über die Marke von zehn gestiegen. „Ich appelliere an alle, die sich impfen lassen können, dies auch zu tun. Endlich stehen uns ausreichend Impfstoff und freie Kapazitäten in den Impfzentren zur Verfügung“, sagt Landrätin Gorißen.

„Die Schutzimpfung ist neben den Abstands- und Hygienemaßnahmen das wirksamste Mittel, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Mit einer Impfung schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen“, sagt Gorißen. Auf der anderen Seite: „Wer sich jetzt nicht impfen lässt, sorgt dafür, dass die Inzidenzen möglicherweise steigen und schwer erkämpfte Freiheiten wieder eingeschränkt werden.“

Wie schnell die Infektionszahlen durch die Delta-Variante wieder ansteigen können – dazu reicht ein Blick über die Grenze. In den Niederlanden ist die 7-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 25 am 1. Juli binnen zwei Wochen auf 343 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner je Woche gestiegen. In anderen Urlaubsländern sieht die Situation ähnlich aus. „Jeder, der in ein Risikogebiet reist, sollte Menschenmengen meiden, Abstand halten, Maske tragen und die Hygienevorschriften beachten – und überlegen, ob diese Reise überhaupt nötig ist“, appelliert die Landrätin.