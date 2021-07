Unentschieden am Donnerstagabend : SV Straelen bietet dem VVV Venlo Paroli

Unentschieden am Donnerstagabend

Straelen Der Fußball-Regionalligist und der niederländische Zweitligist trennen sich im Testspiel 2:2. Besonders nach der Pause dominiert der SVS. Coach Benedict Weeks ist mit dem Auftritt zufrieden. An diesem Samstag stehen zwei Partien auf dem Plan.

Der Fußball-Regionalligist SV Straelen nimmt so langsam Fahrt auf und scheint bei der Kaderzusammenstellung für die neue Saison ein gutes Stück weitergekommen zu sein. Nach zwei eher schwachen Testspielen vor einer Woche gegen den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum (2:1) und den Oberligisten Germania Ratingen 04/19 (0:2) hat der SVS sich von einer Reihe von Probespielern getrennt und lief beim Heimspiel gegen den niederländischen Zweitligisten VVV Venlo am Donnerstagabend mit einer Mannschaft auf, deren Spieler berechtige Ansprüche auf einen Stammplatz haben. Die Partie auf der heimischen Anlage endete für die SVS-Mannschaft von Trainer Benedict Weeks mit 2:2 (1:2).

Bei den niederländischen Gästen wurde nach dem Abstieg aus der Eredivisie quasi der gesamte Kader gesprengt. VVV-Trainier Jos Luhukay begann mit einer Elf, deren Durchschnittsalter bei 22 Jahren lag. Mit dem Ergebnis konnten beide Trainer leben, zumal Ergebnisse in Testspielen zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung eine eher untergeordnete Rolle spielen und Wert auf andere Dinge gelegt werden. „Insgesamt war ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden“, sagte SVS-Trainer Benedict Weeks nach dem Spiel. „Gruppentaktische Abläufe waren die Schwerpunkte in den vergangenen Trainingstagen. Und davon wurde sehr viel umsetzt. Unsere neuen Spieler haben durchweg eine solide Leistung gezeigt, ohne dass sich jemand besonders hervorgetan hat oder abgefallen ist.“

Zu einem ähnlichen Fazit kam auch Luhukay: „Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen, in der zweiten Hälfte sind wir nicht mehr so richtig ins Spiel gekommen. Dann habe ich viel ausgewechselt und bei uns ging der Spielfluss verloren. Kompliment an die Straelener Mannschaft, sie hat ein gutes Spiel gemacht.“