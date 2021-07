Politik trifft auf Wirtschaft : Bundestagskandidat der FDP besucht Sevelener Unternehmen

Sevelen Dr. Sommer Werkstofftechnik gilt als eines der größten und modernsten Werkstofflabore weltweit. Nun war Georg Cluse vom FDP-Kreisverband Kleve-Geldern zu Besuch.

Begleitet wurde er dabei vom FDP-Ortsvorsitzenden Thomas Pieper sowie der Fraktionsvorsitzenden Brigitte Viefers. Das 1988 von Professor Peter Sommer in Sevelen gegründete Unternehmen ist in den Kernbereichen Material- und Schadensanalyse, Schulungen sowie Softwarelösungen für den Werkstoffbereich tätig. Mit seinen rund 40 Mitarbeitern ist Dr. Sommer Werkstofftechnik international tätig und gelte als eines der größten und modernsten Werkstofflabore weltweit. Georg Cluse, der in seiner ehemaligen Berufstätigkeit in der Industrieofenbranche bereits als Kunde Kontakt zu dem Unternehmen hatte, freute sich sehr, nun einen persönlichen Einblick vom Firmengründer zu erhalten. Die aktuelle Situation des Unternehmens bildete dabei den Schwerpunkt der Fragen. Coronabedingt haben sich vor allem negative Auswirkungen bei den Schulungen gezeigt. Im Analysebereich ist die Auslastung nach anfangs leichtem Rückgang nun wieder auf einem guten Niveau. Ein größeres Problem stellt aber der Fachkräftemangel dar.