Corona-Station am Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer schließt : Die große Leere am Testcenter

Gähnende Leere an der Teststation auf dem Peter-Plumpe-Platz. Immer weniger Menschen kommen zum Testen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Station in Kevelaer am Peter-Plümpe-Platz war mit einem besonderen Konzept gestartet. Ziel war auch, mit dem Angebot Kunden in die Stadt zu ziehen. Doch immer weniger Menschen lassen sich testen. Daher schließt die Station.