Ehemalige Flüchtlingsunterkünfte in Issum: Vereine können Holzhäuser übernehmen

Sevelen Die vier Unterkünfte am Koetherdyck in Sevelen müssen weg. 2016 wurden sie während der Flüchtlingswelle angeschafft. Nun sollen sie bei Bedarf ortsansässigen Vereinen dienen. Die Politik diskutierte darüber.

Die Blockbohlenhäuser am Koetherdyck in Sevelen haben ausgedient. Die acht Doppelhaushälften dienten in der Gemeinde Issum ab 2016 als Flüchtlingsunterkünfte. Damals, bei der Flüchtlingswelle, musste alles ganz schnell gehen und die Gemeinde nahm für den Kauf 421.155,33 Euro in die Hand, dazu kamen Erschließung und Einrichtung. 48 Flüchtlingen wurde so Platz geschaffen. Eine Doppelhaushälfte hat eine Größe von 50 Quadratmetern. Am 1. März lief die Baugenehmigung für die Häuser aus. Sie müssen weg. Der TC Sevelen meldete Interesse an zwei der Blockbohlenhäuser an. Damit hätten sie eine Basis für ein neues Clubhaus, schreiben sie in ihrem Antrag. Sie sehen darin eine kostengünstige Alternative zum Neubau und eine sinnvolle Weiterverwendungsmöglichkeit. Um den Transport zur Platzanlage und den Innenausbau will sich der TC Sevelen selbst kümmern.