Nieukerker Männergesangverein wurde 1849 gegründet : Seit 170 Jahren singen Nieukerks Männer

Sie halten die Tradition lebendig: Die Mitglieder des Nieukerker Männergesangvereins 1849 heute. Foto: Dietmar Houken.

Nieukerk Fusionen und Namensänderungen, fünf Pfennig Strafe für das Zuspätkommen, eine Flasche Doppelkorn für besonders zuverlässige Sänger, Proben mit Eimern, wenn es im Adlersaal durchregnete, Operetten und Jeckenmesse — aus der langen Geschichte des Männergesangvereins Nieukerk gibt es viel zu erzählen.

Mit Kirchengesang fing alles an: Im Jahre 1849 fanden sich zehn Männer aus Nieukerk zusammen und gründeten den Gesangverein Cäcilia. Der junge Lehrer Christian Nesseler wurde erster Chorleiter. Damit leitete er eine Gemeinschaft, die auch heute noch, 170 Jahre später, Bestand hat und aus dem gesellschaftlichen Leben in Nieukerk nicht mehr wegzudenken ist. Der NMGV, der Nieukerker Männergesangverein, geht auf die damalige Gründung zurück.

Dabei änderte sich im Laufe der Zeit einige Male der Name. Zunächst schon kurz nach der Gründung, als einige Sänger auch weltliches Liedgut anstimmen wollten. Es gab einen zweiten Verein namens „Geselligkeit“, beide Chöre blieben sich aber zunächst freundschaftlich verbunden. Das änderte sich erst 1880. Aus der Geselligkeit wurde Concordia und man übte weitere mit Christian Nesseler, der den Chor auch noch beim Goldjubiläum leite. Das 60-jährige Bestehen erlebte er aber nicht mehr, sein Nachfolger wurde Rektor Max Mertens.

Info Gefeiert wird mit Konzert und Party Jubiläumskonzert Der Nieukerker Männergesangverein hat zu seinem Geburtstag den Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff, dessen künstlerischer Leiter Wanja Hlibka ist, in den Adlersaal eingeladen. Das Konzert ist am Samstag, 6. April, 17 Uhr. Auch der NMGV wirkt mit. Kartenvorverkauf (18 Euro) bei Hünnekes-Service Dennemarkstraße 16, Telefon 02833 22 62. Restkarten an der Konzertkasse für 20 Euro. Jubiläumsparty Nach dem Konzert wird ab 19.30 Uhr im Adlersaal gefeiert. Der Eintritt ist frei, Bier gibt es für einen Euro. Es spielt „Two for one“ aus Rheurdt zum Tanz auf. Proben Zur wöchentlichen Probe, donnerstags um 20 Uhr im Gasthof Till, sind Interessierte immer willkommen.

Nach dem Ersten Weltkrieg fand sich der Chor unter Willy Reusch wieder zusammen. Unter der Hakenkreuzfahne wurde 1939 mit einer großen Musikwoche das 90-jährige Bestehen gefeiert. Der Zweite Weltkrieg forderte auch unter den Sängern viele Opfer. Nach Kriegsende versuchte man aber sehr schnell wieder, den Chor weiterzuführen. Mit früheren Mitgliedern des „Liederkranz Humor“, die ab 1933 in der Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr singen duften, beschloss man dann 1947 die Zusammenführung von Concordia und „Humor“ zum Nieukerker Männergesangverein. Unter Chorleiter Willy Reusch und dem Vorsitzenden Jakob Tillmanns wurde 1949 das 100-jährige Bestehen gefeiert. Die 71 Aktiven organisierten einen Umzug mit 1000 Sängern. Zum Freundschaftssingen in den Sälen „Kleinkuhnen“, „Geerts“ und im Katholischen Jugendheim kamen 24 Vereine.

Eines der ältesten Bilder des Männergesangsvereins Nieukerk, es datiert aus dem Jahr 1888. Foto: moew/Archiv NMGV

Trotz einiger schöner Sitten – wer zu spät zur Probe kam, musste fünf Pfennig Strafe zahlen, wer immer dabei war, wurde am Jahresende mit einer Flasche Doppelkorn belohnt – ging die Zahl der Aktiven kontinuierlich zurück.

Nachdem der Chor früher mit Operetten wie „Im weißen Rössl“ geglänzt hatte, entdeckte er in den 60er Jahren den Karneval für sich. Unvergessen bleiben Frank Roppertz und Hans Dappers als Kasperl und Seppel oder Arno Wellmanns, der ab 1983 auch den Vorsitz übernahm. Als 1978 der erste Karnevalszug durch Nieukerk zog, war der Männergesangverein dabei. Der Karneval, komplett mit eigenen Kräften bestritten, spielt bis heute eine wichtige Rolle im Vereinsleben. Nur die Sängerfrauen („Schlüffchenclub“) dürfen auch auf die Bühne. „Es kommt aber auch immer gut an, wenn Männer Frauenrollen übernehmen“, so der Vorsitzende Klaus-Peter Schmitz.

1978 gab es den Wechsel von der Gaststätte Eykers zu Till – bis heute das „Wohnzimmer“ der Sänger. Durch den Brand in der Gaststätte 1990 ging allerdings viel Notenmaterial verloren. So wurde eine Zeitlang im Adlersaal geübt, der für die Konzerte schon immer eine wichtige Rolle spielte. Hans-Werner Häusler in der Chronik zum 150-jährigen Bestehen: „Bei starkem Regen mussten wir allerdings eimerbewehrt antreten, da es durchregnete. Am besten hatte es unser Dirigent, das Klavier durfte ja nicht nass werden.“ Als der Adlersaal 1996 von der Gemeinde gekauft wurde und die Nieukerker Vereine ihn gemeinsam sanierten, engagierte sich auch der NMGV maßgeblich. Nach einigen Krisenjahren wuchs der Chor Anfang der 80er Jahre wieder auf 67 Sänger. Chorleiter Karl Hammans forderte das Können der Männer mit dem „Leistungssingen“. Es reichte für den Erfolg im Bezirk, das Ziel Meisterchor wurde 1989 knapp verfehlt.

Als der Nieukerker Chor 110 Jahre alt wurde, nahmen die Sänger Aufstellung im Jahr 1959. Foto: moew/Archiv NMGV