Standortsuche in Veert: Feuerwache: Es bleibt nur das Wäldchen

Veert Die Veerter haben am Donnerstag über den neuen Standort fürs Gerätehaus diskutiert. Einig waren sich am Ende des Abends fast alle: Wenn es gar keine andere Option gibt, muss das Büschchen für die Wache weichen.

Die Veerter haben sich ausgesprochen. Nachbarn, Politiker, Bürgermeister Sven Kaiser und Feuerwehrleute hatten sich auf Einladung der SPD-Fraktion am Donnerstagabend getroffen, um über den neuen Standort der Feuerwache zu sprechen. Die Stadt hatte dafür das Wäldchen am Van-der-Velden-Weg ins Auge gefasst. Gegen einen Kahlschlag wehren sich jedoch die Grünen-Fraktion und eine Bürgerinitiative. „Ziel ist es, wieder mehr Sachlichkeit in diese emotionale Diskussion zu bringen“, sagte Andreas van Bebber (SPD). Dafür sorgten Martin Post von der SPD und Bürgermeister Sven Kaiser, die den Brandschutzbedarfsplan und alle möglichen Standorte durchspielten.

Schulstraße Der derzeitige Standort kann laut Brandschutzbedarfsplan nicht bleiben, obwohl er günstig in der Ortsmitte liegt. Denn ein Feuerwehrhaus direkt neben einer Schule soll zur Sicherheit der Kinder vermieden werden. Ein Neubau ist aber dringend notwendig, die Wache entspricht nicht mehr den Standards. Die Rolltore sind nicht elektrisch, eine Abgasabsaugung in der Fahrzeughalle fehlt, der Schulungsraum ist zu klein, es gibt nur ein Bad.

Die Hilfsfrist beginnt mit dem Notruf in der Leitstelle. Innerhalb von acht Minuten müssen die Feuerwehrleute von der Leitstelle alarmiert werden, zur Wache fahren, sich umziehen, einen Wagen mit neun Leuten besetzen, ausrücken und am Einsatzort eintreffen. In Veert klappt das derzeit in 90 Prozent der Fälle.

Fazit Übrig bleibt bisher: Das Wäldchen am Van-der-Velden-Weg. Einem Gutachten der Stadt zufolge seien dort keine seltenen Tier- und Pflanzenarten bedroht, das sehen die Grünen, eine Bürgerinitiative und der Naturschutzbund (Nabu) anders. Am Ende des Abends schienen sich dennoch fast alle einig zu sein: Die Feuerwehr und der Brandschutz haben höchste Priorität. „Wir können das Feuerwehrhaus nicht beliebig platzieren“, fasste Martin Post zusammen. „Wir müssen rund um die Ortsmitte oder am Lüssfeld etwas finden.“ Eine Veerterin, die direkt am Wäldchen wohnt, bilanzierte: „Ich vertraue der Stadt, den bestmöglichen Standort zu finden. Und wenn das Wäldchen wirklich die einzige Möglichkeit ist, dann wäre das so in Ordnung.“