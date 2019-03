Frauen-Fußball: Winnekendonk kann Aufstieg vorzeitig klarmachen

Walbeck/Winnekendonk Frauenfußball Niederrheinliga: SEG Essen III – SV Walbeck. Es ist die Politik der kleinen Schritte, die Walbecks Trainer Rolf Sturme derzeit bei seiner Trainerarbeit der Niederrheinliga-Mannschaft machen muss.

Doch erste Erfolge, wie die letzten Begegnungen gezeigt haben, sind sichtbar. Am Sonntag holte sein Team im Spiel gegen den SV Hemmerden einen wichtigen Punkt. Mit etwas Glück hätten es, wie schon zuvor in der Begegnung, auch drei Punkte werden können, aber in so engen Spielen kann es auch schon mal in die andere Richtung gehen. Als Resümee kann gezogen werden, dass die Walbeckerinnen nach wie vor ihre Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt haben und alles andere wie ein Abstiegskandidat aussahen. Am Sonntag geht die Reise zur Drittvertretung der SEG Essen, einer Mannschaft, die auf Platz fünf sorglos in der Tabelle steht. Das wird für die Spargeldörflerinnen sicher wieder eine Herausforderung, doch dürfte nach den letzten Begegnungen das Selbstvertrauen einen Schub bekommen haben. „Die Essener sind natürlich Favorit, haben personell ganz andere Möglichkeiten. Wir werden uns etwas einfallen lassen und mit Optimismus in diese Begegnung gehen.“, meinte Walbecks Trainer Rolf Sturme.

Frauen Landesliga Viktoria Winnekendonk – SV Rees (So. 13 Uhr) Voreilige Prognosen im Fußball taugen in dieser emotionalen Sportart häufig nur wenig. Gerade in einem Spitzenspiel wie am Sonntag in Winnekendonk, wenn der einzige ernstzunehmende Konkurrent im Aufstiegskampf zum Spitzenreiter kommt, sollte man vornehme Zurückhaltung üben. Die Gäste, die in der Woche das Nachholspiel in Emmerich gewannen und so den Rückstand zur Viktoria auf sieben Punkte verkürzten, werden in diesem Spiel ihre wohl letzte Chance nutzen wollen, noch einmal auf debn Tabellenführer aufzuschließen. Denn zum einen hat der Gastgeber noch ein Nachholspiel in Petto, zum anderen würde sich der Abstand wieder auf zehn Punkte plus der Option des Nachholspiels zu Gunsten der Winnekendonker verschieben. Alles spricht für einen Aufstieg der Viktoria. Das Hinspiel wurde mit 6:1-Toren gewonnen, da haben die Gäste vielleicht noch eine kleine Rechnung offen. Am Sonntag fängt man allerdings wieder bei Null an und da wird Trainer Uli Berns eine motivierte Elf aufs Feld schicken. „Unser Ziel ist es, Rees auf Abstand zu halten, also mindestens ein Punkt ist Pflicht. Wir werden aber auf Sieg spielen. Im Hinspiel hatten wir einen Supertag erwischt, so weit sind wir momentan noch nicht.“, meinte der Winnekendonker Coach. Personelle Probleme hat der Viktoria-Trainer zum Glück nicht.