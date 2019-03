St. Bernardin in Kapellen: Alte Gemüsesorten kennenlernen

Kapellen Volles Programm im Bauerngarten: Von der Saatgut-Tauschbörse über die öffentliche Führung bis hin zum Ferienerlebnistag: in St. Bernardin ist in den kommenden Wochen viel los.

(RP) Von der Saatgut-Tauschbörse über die öffentliche Führung bis hin zum Ferienerlebnistag: In St. Bernardin ist in den kommenden Wochen viel los. Die Veranstaltungen sind Teil des Leader-Projekts „Umweltbildung für alle – Inklusion inklusive!“ des Nabu-Kreisverbands Kleve.

Los geht es am Samstag, 13. April, von 15 bis 16 Uhr mit der Tauschbörse für Jungpflanzen und Saatgut. Die Vielfalt der Gemüsearten, die noch in den Gärten unserer Urgroßeltern herrschte, ist heute gefährdet. Auf der kostenfreien Saatgutbörse können Samen alter Gemüsesorten, Blumen und Kräuter sowie Gemüse-Jungpflanzen getauscht oder gegen eine kleine Spende mitgenommen werden. Anfahrt: Es besteht die Möglichkeit, mit dem Auto über den Dominicus-Hacks-Weg an das Gelände heranzufahren, um Pflanzen abzuladen. Der Weg in den Garten ist ausgeschildert.