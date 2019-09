Modellbaumteam Rhein-Maas : Häuser basteln für die Modelleisenbahn

Bastelnachmittag des Modellbaumteams Rhein-Maas mit dem „Gleis X“ der Straelener Jugendeinrichtungen.

„Und was muss ich nun machen?“, fragt der siebenjährige Paul. Geduldig erklärt Lambert Rous wie er den Kleber richtig aufträgt und dann die Falz mit dem Gegenstück verbindet. Am Ende kommt ein schönes Faller-Häuschen dabei heraus, das die Kinder dann als Geschenk mit nach Hause nehmen dürfen.

Fünf Erwachsene helfen 20 bastelbegeisterten Kindern, Modelle zu bauen. „Und in jedem Jahr werden es mehr“, freut sich Ed Hendrickx vom Modellbauteam Rhein-Maas . „Sie lernen hier, mit allen Baustoffen umzugehen. Beispielsweise mit Holz, Kleber, Kunststoff und Elektrik.“

Treffen Jeden Freitag treffen sich die erwachsenen Modellbauer zum Basteln an den Eisenbahnmodellen und dienstags von 15 bis 17 Uhr sind die Kinder der Modellbau AG auch in der Holter Schule. Interessierte Eisenbahnfreunde sind stets willkommen.

Meili steht an einem anderen Tisch auf dem Schulhof der Katharinengrundschule, Dependance Holt, auf dem Schulweg. Sie gehört schon zu den „Großen“ und zeigt den Knirpsen, wie man einen Rasen „baut“. Auf einem Stück Pappe wird Kleber aufgebracht und anschließend grünes Pulver darüber gestreut: Fertig ist der Rasen mit dem „Einfamilienhaus“ darauf.

„Die Katharinen-Grundschule lädt zu diesem Bastelnachmittag ein und wir machen das für die Kinder — auch als kleine Gegenleistung, weil wir unter dem Dach der Schule eine Heimat gefunden haben, wo wir in Ruhe an unserem Modell der Geldernschen Kreisbahn bauen können“, erzählt der Vorsitzende des Vereins, Karl Steegmann. „Mit diesem Modell fahren wir bald auf Einladung des Veranstalters erstmals zur großen Ausstellung „Hobby und Spiel“ in Leipzig. Darauf sind wir sehr stolz.“