Lange Nacht mit Livemusik : Volkshochschule feiert 100. Geburtstag

Bei der landesweiten Aktion macht auch Geldern mit. Musik von der Band „The good times“

„The good times“ spielen Hits der 50er und 60er Jahre am Freitag, 20. September, von 19 bis 21 Uhr im VHS-Haus in Geldern anlässlich der langen Nacht der Volkshochschulen zum 100-jährigen Bestehen. Bei der langen Nacht der VHS haben Interessierte auch die Möglichkeit, einen Einblick in neue Welten zu bekommen und die virtuelle Realität live und hautnah zu erleben. Anhand von diversen VR-Spieletiteln kann man sich mit der Steuerung und mit dem Gefühl „in der Virtual Reality zu sein“ vertraut machen. Mit der VR-Brille „Occulus Rift“ erlebt man, was in der Virtuellen Realität heute alles möglich ist.