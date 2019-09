Pellens Hortensien : Innovationspreis geht an Ponter Gärtner

Andreas und Vivian Pellens (re.) erhielten den Innovationspreis Gartenbau aus den Händen des Parlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel (Mitte). Es gratulierten die Blumenfee Annika Stroers und der Präsident des Zentralverbandes Gartenbau Jürgen Mertz (l.). Foto. ZVG/Batriks Film&Fotografie. Foto: ZVG/Batriks Film&Fotografie

Pellens Hortensien erhält die Auszeichnung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,

Der Deutsche Innovationspreis Gartenbau 2019 in der Kategorie Pflanze, verliehen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, geht in diesem Jahr nach Geldern. Das Unternehmen Pellens Hortensien aus Pont erhielt ihn für seine farbstabilen Hortensien-Mixtöpfe, die unter dem Markennamen „Colour Club“ verkauft werden. Aus den Händen des Parlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel nahmen Andreas und Vivian Pellens im Rahmen einer Feierstunde auf der Bundesgartenschau in Heilbronn den Preis entgegen. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass unsere Arbeit mit einem solch renommierten Preis gewürdigt wird“, sagte Geschäftsführer Andreas Pellens dazu. „Immerhin haben wir mehrere Jahre Forschungsarbeit investiert.“

Die Besonderheit der Colour-Club-Mixtöpfe liegt darin, dass hier bis zu acht verschiedenfarbige Hortensiensorten zusammen in einem Topf wachsen, und dass diese Mehrfarbigkeit auch über viele Jahre erhalten bleibt, erklärt Geschäftsführer Andreas Pellens. „Eine solche farbstabile Mischung galt bislang bei Hortensien als nicht umsetzbar. Denn Hortensien verändern je nach Bodenbeschaffenheit ihre Blütenfarbe. Rosa wird zu blau, rot zu lila, oder eben andersherum. Solche Hortensien zusammen in einem Pflanzgefäß werden normalerweise irgendwann gleichfarbig blühen.“ Doch Pellens Hortensien hat einen Weg gefunden, dass alle Hortensien in ihren Mischungen die Blütenfarbe beibehalten. Weiß, rosa, lila, rot – kunterbunt bringen sie Farbe auf Terrasse, Balkon und ins Beet.

Info Familienunternehmer wurde 1959 gegründet Unternehmen Auf rund 13 Hektar Freiland- und 20.000 Quadratmetern Gewächshausfläche produziert Pellens Hortensien heute pro Jahr rund 1,2 Millionen Hortensien. Angeboten werden rund 40 verschiedene Sorten. Geschichte Rund 20 feste Mitarbeiter und fünf Saisonarbeitskräfte arbeiten in dem Familienbetrieb, der 1959 von Johannes Pellens gegründet wurde und mittlerweile in zweiter und dritter Generation von Hans-Gerd Pellens und Andreas Pellens geführt wird. Verkauf Kaufen kann man die Hortensien-Mischungen übrigens erst wieder im kommenden Jahr, für 2019 ist die Saison bereits beendet. Erhältlich sein werden sie dann in Gartenfachmärkten und während des Privatverkaufs ab April auch direkt bei Pellens.