Kirche im Gelderland : Kirche aus dem Tritt

Gelderland Das Bistum Münster hat die neuen Zahlen zu den Kirchenaustritten veröffentlicht. Bischof Felix Genn nennt die Missbrauchsvorwürfe als Ursache. Überraschend ist, dass auch die evangelische Kirche leidet.

Der Bischof des Bistums Münster redet nicht um den heißen Brei. Die Zahlen sind schlecht, die Kirchenaustritte viele. 293 mehr Menschen als im vergangenen Jahr haben der Kirche im Dekanat Kleve des Bistum Münsters den Rücken gekehrt. 953 insgesamt, für die eine Zugehörigkeit in der katholischen Kirche keinen Sinn mehr macht, die eine Türe zugezogen haben. „Sicher waren die Ergebnisse der Studie zum sexuellen Missbrauch in der Kirche, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, bei vielen Menschen das auslösende Moment, um zu sagen: Jetzt reicht es mir endgültig“, lautet die ernüchternde Bilanz des Bischofs.

Zu der Studie: Es gab Untersuchungen zu Geistlichen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1946 bis 31. Januar 2015 im Verantwortungsbereich des Bistums tätig waren. 1708 Akten wurden geprüft. Bei 138 Klerikern (Priestern oder Ordensgeistlichen) gab es Beschuldigungen zu sexuellem Missbrauch an Minderjährigen. Das Bistum spricht von 450 Betroffenen. Ab 2016 gab es vier weitere aktuelle Beschuldigungen. „Wir können nur alles in unserer Macht Stehende tun, um die Vergangenheit schonungslos aufzuarbeiten und um Betroffene erfahren zu lassen, dass sie im Mittelpunkt der Aufarbeitung stehen. Und natürlich müssen wir alles tun, um sexuellen Missbrauch zu verhindern“, sagt Genn.

„Die Zahlen lassen sich nicht schönreden. Die Menschen stimmen mit den Füßen darüber ab, ob sie uns für glaubwürdig und vertrauensvoll halten und ob die Gemeinschaft in der katholischen Kirche ihnen grundsätzlich als notwendig für ein gutes und gelingendes Leben erscheint. Für viele gilt das leider nicht mehr. Wir haben an Relevanz für das Leben der Menschen verloren“, stellt Genn ernüchternd fest.

Das merken auch die Kirchen vor Ort. Bei der Fusion 2007 habe man in St. Maria Magdalena Geldern noch über 21.000 Gläubige gezählt, mittlerweile sei man bei 19.000, sagt Gelderns Pfarrer Arndt Thielen. Er bekomme es von Kollegen mit, die in den ersten sechs Monaten dieses Jahres schon so viele Austritte zu verzeichnen haben wie im ganzen Jahr zuvor. „Man kann mit Worten nicht beschreiben, was für ein Elend hervorgerufen wurde“, sagt Thielen angesichts der Missbrauchsfälle. Der Missbrauchsskandal habe zu einem immensen Vertrauensverlust geführt. Man könne immer wieder nur neu um Vertrauen werben, im Kleinen, in den Ortsgemeinden, sagt der Pfarrer über den Umgang mit Gläubigen.