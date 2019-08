Sportschießen : „Wir werden sehr schwer zu schlagen sein“

Kevelaer Der Team-Manager der SSG Kevelaer traut der Luftgewehr-Mannschaft eine erfolgreiche „Mission Titelverteidigung“ zu.

Simon Janshen ist sportlicher Leiter, Team-Manager und Co-Trainer der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer, deren Luftgewehr-Mannschaft in der kommenden Bundesliga-Saison als amtierender Deutscher Meister an den Start geht. Der gerade einmal 23-Jährige hat sich nach und nach nicht nur im Verein zu einer wichtigen Stütze entwickelt. Nach seinem Gartenbau-Studium arbeitet er in der elterlichen Gärtnerei in Berendonk an der Seite von Vater Lambert Janshen. Knapp zwei Monate vor dem Start der Luftgewehr-Bundesliga spricht der junge Mann über die Mannschaft, seine sportlichen Zukunftspläne und seine erfolgreichen Zwillingsschwestern Anna und Franka.