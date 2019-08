Kunstaktion in Geldern : Drei Künstler erobern den Wasserturm

Für Nell Berger, Patrick Fauck und Sabine Schellhorn (v.l.) ist der Gelderner Wasserturm für einige Wochen das Atelier. Dort setzen sie ihre Ideen um. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Nell Berger, Patrick Fauck und Sabine Schellhorn sind die Teilnehmer des 20. Gelderner Turmstipendiums. Die Arbeitsphase läuft.

Sabine Schellhorn braucht Hilfe. Genauer: Glasspenden von Geldernern. 500 Wassergläser sollen es sein, die in die Installation der Fränkin, die seit mehr als 30 Jahren in Bremen lebt, einfließen sollen. Und auch die Arbeiten von Nell Berger und Patrick Fauck werden Bezug zur Stadt haben. Die Drei sind die Teilnehmer des Turmstipendiums. Bereits zum 20. Mal findet diese Gemeinschaftsveranstaltung der Vereine „KUHnst Turm Niederrhein“, Kunstverein Gelderland und Freizeit-Künstler statt. Die Arbeitsphase für das Trio hat vor wenigen Tagen begonnen.

Über die Jahre habe sich das Stipendium unter anderem durch Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Künstlern herumgesprochen, erläuterte „Hausherr“ Peter Busch von „KUHnst“ bei einem Gespräch mit den Künstlern und den Sponsoren Sparkasse Krefeld, Stadtwerke Geldern und Stadt Geldern. In vielen Künstlerbiografien werde die Veranstaltung in Geldern erwähnt. Nicht nur das Können entscheide bei der Auswahl unter den Bewerbern. „Wir schauen nach Gemeinsamkeiten“, so Busch. Die Stipendiaten müssten über Wochen auf engem Raum auch harmonieren und in der Lage sein, über das zu reden, was sie tun. Miteinander, aber auch mit den Besuchern, die als Zaungäste im Wasserturm sind. Bei dem Trio von 2019 passe alles.

Info Ab 25. August können alle gucken Arbeitsphase Sie dauert bis zum 24. August. Vernissage Die Ausstellung wird am Sonntag, 25. August, um 12 Uhr eröffnet. Dauer Die Werke der drei Stipendiaten sind dann bis zum 8. September zu sehen. Öffnungszeiten Samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach Absprache unter Telefon 02831 1563. www.wasserturm-geldern.de

Nell Berger aus Amsterdam setzt die lange Reihe niederländischer Turm-Stipendiaten fort. Sie lebt in der Nordsee-Metropole und in einer alten Scheune in der Eifel. An beiden Orten gibt sie Yoga-Kurse. „Die Verknüpfung von Kunst und Yoga ist für mich immer wichtiger“, erklärt sie. Es gehe um die Verbindung mit und die Trennung von der Außenwelt. Der Kontakt mit den Geldernern spielt für ihre Tätigkeit im Wasserturm eine große Rolle. „Ich gehe in die Stadt, um Leute kennenzulernen. Diese Erfahrung möchte ich für meine Arbeit mitnehmen.“

Als Vehikel zur Kontaktaufnahme hat die Niederländerin zwei Schrifttafeln angefertigt. Eine trägt die Überschrift „Einladung zum Plausch“ und hat schon zu einigen Gesprächen beim Kaffee geführt. Auf der zweiten ist in Großbuchstaben „SCHÖN DAS DU DA BIST“ zu lesen. Die Fehler bei Zeichensetzung und Rechtschreibung hat die Künstlerin bewusst gemacht. Und ihr Kalkül ging auf: Von einigen Geldernern wurde sie auf das fehlende Komma und das fehlende „S“ angesprochen. „Rechtschreibfehler sind ein toller Weg, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen“, findet Rainer Niersmann vom städtischen Kulturbüro. Was Nell Berger zeigen wird, weiß sie noch nicht genau. Bisher hat sie Papierschnipsel für eine Installation gemacht.

Sabine Schellhorn will mit ihrem Kunstwerk ihren Trinkwasserkonsum während des Stipendiums dokumentieren. In einem Tagebuch hält sie die Menge des Leitungswassers, das sie trinkt, fest. „Das sind drei bis vier Liter am Tag“, bilanziert sie die bisherige Zeit. Die Wassermenge, die sie schließlich erreicht hat, will sie auf die Gläser in ihrer Konstruktion verteilen. Noch bis zum 18. August nimmt sie Wassergläser entgegen, die entweder direkt zu ihr in den Turm gebracht oder in einen Plastikkorb am Eingang gelegt werden können.

Auch mit dem Abwasser in Geldern beschäftigt sich die Bremerin. Auf dünnem, befeuchteten Japanpapier nimmt sie Abdrücke von Gullydeckeln. Das lässt deren Ornamentik hervortreten.

Patrick Fauck wollte eigentlich gar nichts machen, was mit Geldern und dem Wasserturm zu tun hat. Der gebürtige Saarländer, der seit 13 Jahren in Leipzig lebt, nimmt das Turm-Stipendium als Auszeit von seinem Brotjob, der ihm wenig Raum für die Kunst lässt. Auf die will er sich in diesen Wochen konzentrieren und zu neuen Ansätzen kommen. Der „spiritus loci“ hat bei dem Druckgrafiker zu einem Umdenken geführt. Auf Buschs alter Radierpresse, die im ersten Stock des Wasserturms aufgestellt ist, will Fauck eine Jubiläumsgrafik anfertigen mit einem Motiv, das mit dem Turm zusammenhängt. „Bei einer Druckgrafik kann vieles schiefgehen, aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt“, meint der Leipziger.