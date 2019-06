Issum : Hecken ab für mehr Verkehrssicherheit

Issum Das Grün darf nicht auf Gehwege und in den Verkehr ragen.

„Issum braucht Ihre Unterstützung für mehr Verkehrssicherheit“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen und die Pflanzenwelt sprießt. Dies ist für die Natur gut und für den Menschen schön anzusehen. Leider schreitet das Wachstum der Pflanzen in letzter Zeit so schnell voran, dass wir Menschen mit dem Rückschnitt scheinbar nicht mehr rechtzeitig hinterherkommen.

„Ich möchte daher darauf hinweisen, dass, so schön die Pflanzen auch anzusehen sind, diese vor allem im Bereich von Geh- und Radwegen beziehungsweise Straßen leider auch zu einem Verkehrshindernis werden und die Verkehrsteilnehmer hierdurch gefährdet werden können“, heißt es im Schreiben aus dem Rathaus. Hecken und andere Bepflanzungen müssen so geschnitten werden, dass sie nicht in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen. An Straßenmündungen und -kurven sind sie so niedrig zu halten, dass sie die Übersicht im Verkehr nicht behindern.