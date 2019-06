Musik in der Herzogstadt : Schlager trifft Pop unter freiem Himmel am Holländer See

Das Pfadfinderlager Castra Nova am Holländer See ist am Samstag, 6. Juli, mit einem Familientag am Start. Ab 17 Uhr geht dann die Pop- und Schlager-Benefizveranstaltung los. Foto: privat

Gelderns Frittenrebell Eric Mulders organisiert das Benefiz-Festival. 26 Künstler aus Deutschland und den Niederlanden treten am 6. Juli auf. Eintritt frei.

Wie ist das, wenn man Geburtstag feiert und nicht genau weiß, wie viele Menschen kommen? Für Frittenrebell Eric Mulders ist das kein Problem. Er feiert nicht in kleinem Rahmen, sondern, wie könnte es für den Mann niederländischer Herkunft besser sein: am Holländer See in Geldern. Und jeder ist eingeladen.

Was Der Benefiztag am Holländer See startet am Samstag, 6. Juli, ab 11 Uhr mit den Kinderveranstaltungen rund um das Pfadfinderlager Castra Nova mit Hüpfburg, Kistenklettern, Basteln und mehr. Ab 17 Uhr wird es musikalisch mit „Schlager trifft Pop“.

Sein neues, zweites Leben will er nicht sang- und klanglos an sich vorbeigehen lassen. Deswegen gibt es zum zweiten Geburtstag jede Menge Musik. 26 Künstler aus Deutschland und den Niederlanden werden am Samstag, 6. Juli, ab 17 Uhr am Holländer See auftreten. Statt sich Geschenke zu wünschen, möchte Mulders welche machen.

Deswegen handelt es sich bei dem musikalischen Abend um eine Benefizveranstaltung. Die Künstler treten alle ohne Gage auf, sagt Mulders. Das Geld, was an diesem Abend eingenommen wird, kommt dem Castra Nova, dem Pfadfinderlager, das in diesem Jahr 50-Jähriges feiert, zu Gute. Dass das Geld gut angelegt ist, weiß Mulders aus erster Hand. Er kochte schon für die Kinder im Sommerlager. Bereits im vergangenen Jahr veranstaltete der Niederländer einen Benefizabend mit befreundeten Sängern. Damals an der Zeppelin­straße. Klaus Rennings stellte sein Gelände zur Verfügung. Damals kamen 1300 Euro für den guten Zweck zusammen. „Es war sehr familiär“, erinnert sich Mulders an die Atmosphäre, die er schon an den Bahnhof zauberte, in der Zeit, als er dort mit dem Frittenwagen stand. Der Benefiz-Tag am Holländer See startet bereits um 11 Uhr mit einem Familienangebot. Was das Sommercamp Castra Nova ausmacht, kann erlebt werden. Spiele werden veranstaltet, und Vorsitzender Michael Krenn wird zur Gitarre greifen.