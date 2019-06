Jubiläum am Südwall : Gelderner Arztpraxis besteht seit 100 Jahren

Dr. Arne Kleinstäuber in seiner Gelderner Praxis. Der Arzt hat noch viel vor. Das Foto entstand 2017, als gefeiert wurde, dass Arzthelferin Gisela Weise seit 50 Jahren in der Kleinstäuber-Praxis Teil des Teams ist. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

GELDERN Familientradition: Dr. Arne Kleinstäuber arbeitet als Hausarzt – wie zuvor Großvater Ernst Schild und Vater Gero Kleinstäuber.

Generationen von Geldernern wurden hier behandelt. Die Hausarztpraxis von Arne Kleinstäuber wird am Montag, 1. Juli, 100 Jahre alt. Sein Großvater mütterlicherseits, Ernst Schild, übernahm 1919 einen freien Kassensitz und damit die Arztpraxis, die damals noch am Westwall zu finden waren. Gero Kleinstäuber führte sie in zweiter Generation.

Doch zunächst zurück zu Ernst Schild. Er wurde in Geldern geboren. Die Familie lebte im Haus der Familie van de Locht am Markt. Da Vater Georg, evangelischer Richter, mit dem Klima am Niederrhein nicht klar kam, siedelte die Familie um. Ernst wuchs in Siegburg und Bonn auf. Im Ersten Weltkrieg war er als Arzt im Einsatz, ehe ihn sein Weg zurück in die Heimatstadt führte. Vom Westwall verlagerte er seien Praxis 1924 an den Südwall zur Villa Blaowak. 1932 baute er dann auf einem freien Grundstück das Haus Südwall 33, in dem die Praxis heute noch zu finden ist. Direkter Nachbar war ein Kollege, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Speicher.

Ernst Schild eröffnete 1919 die Praxis. 1956 stieg sein Schwiegersohn Gero Kleinstäuber mit ein. Foto: Möwius

Info Bauantrag liegt der Stadt Geldern vor Baustelle Mit den Abbrucharbeiten rund um das alte Finanzamt wurde bereits begonnen. Fertigstellung Der Bauantrag liegt der Stadt Geldern vor. Im Frühjahr 2020 soll das Hausarztzentrum am Südwall 6 in Betrieb gehen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus teilweise zerstört. 1956 heiratete Schilds Tochter Ruth Gero Kleinstäuber. Sie hatte den gebürtigen Chemnitzer in Wiesbaden kennengelernt. Gero hatte 1945, als die Schüsse der alliierten Truppen schon zu hören war, in Tübingen sein Physikum gemacht und war dann auf DRK-Schiffen eingesetzt, die Flüchtlinge aus Ostpreußen holten. Arne Kleinstäuber: „Diese Erfahrung hat ihn sehr geprägt. Er hat uns sehr plastisch geschildert, wie man in einer apokalyptischen Stimmung, wenige Kilometer von russischen Truppen entfernt, die verzweifelten Menschen an Bord nahm.“ Und so kam Gero Kleinstäuber an den Niederrhein: Erst musste er in Bochum noch eine gynäkologische Ausbildung machen, denn Geburtshilfe war damals eine Hauptaufgabe für die Ärzte. „99 Prozent der Geburten sind in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts noch von den Hausärzten begleitet worden“, so Arne Kleinstäuber. Bis 1964 führten beide Generationen die Praxis, im Alter von 77 Jahren zog Ernst Schild sich dann zurück.

Mittlerweile war die nächste Generation in der Ausbildung. Arne studierte in Mainz und Basel und begann 1991 an der Seite seines Vaters in der Praxis. Bis Ende 1994 arbeitete er mit seinem Vater, eine Zeit lang war auch seine Frau Heike dort als Medizinerin aktiv. Neben der Hausarztpraxis in Geldern engagiert sich Arne Kleinstäuber zudem im Palliativnetzwerk Niederrhein. „Das ist fast schon ein eigener Beruf“, sagt er. Und angesichts der Patienten, die er bis zum Tod begleitet und denen er als Mediziner und Mensch zur Seite steht, sagt er: „Ich arbeite nicht nur auf der Sonnenseite der Medizin, sondern werde auch mit der Schattenseite konfrontiert.“ Von der Geburt bis zum Tod hat die Ärztefamilie viele Gelderner begleitet.

Gero Kleinstäuber, Vater von Arne Kleinstäuber. Foto: Möwius

Ausgerechnet zum 100-jährigen Bestehen steht die Hausartzpraxis vor dem Wandel vom Familienunternehmen zur Gemeinschaftspraxis. Arne Kleinstäuber treibt mit großer Energie den Bau des Hausärztezentrums am früheren Finanzamt voran. „Der Gesundheitsmarkt befindet sich im großen Wandel. Man muss reagieren, oder man geht unter. Es einfach weiterlaufen lassen, ist keine Lösung.“

Dr. med. Arne Kleinstäuber. Foto: Evers, Gottfried (eve)