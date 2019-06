Handball TV Aldekerk : ATV siegt im Testspiel und Rampyapedi bleibt im Verein

Aldekerk Der ATV ist vor knapp zwei Wochen in die Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison gestartet. Am Donnerstag empfing die Mannschaft von Trainer Nils Wallrath den Oberligisten TV Lobberich in der Vogtei-Halle zu einem Testspiel.

Viel interessanter als das Testspiel war, was am Rande des Spiel vom neuen sportlichen Leiter, Christian Welzel, Erfreuliches zu erfahren war: Matome Rampyapedi, der in der Winterpause seinen Wechsel in Richtung Achim Schürmann zum VfB Homberg angekündigt hatte, bleibt dem Verein auf der Position des Rechtsaußen erhalten. Der Grund: Nachdem der MTV Dinslaken in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gescheitert war, muss der VfB Homberg als Drittletzter in die Oberliga absteigen. Das hatte für den Verein zur Folge, dass aus verschiedenen Gründen Trainer Achim Schürmann und die beiden sportlichen Leiter, Mirco Szymanowicz und Sven Upietz, von ihren Ämtern zurücktraten. Rampyapedis Motivation zum Vereinswechsel war ganz eng mit der Personalie Achim Schürmann verbunden.