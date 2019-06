Gerichtsurteil : Nach sexueller Belästigung: Angeklagter schuldunfähig

Im Landgericht in Kleve wurde das Urteil gefällt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

KLEVE Nach sexuellen Belästigungen wird ein 27-Jähriger Mann aus Nieukerk vom Klever Landgericht in psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Der Angeklagte hatte im Zustand der Schuldunfähigkeit mehrere Frauen sexuell belästigt und attackiert, unter anderem in der Bahn zwischen Nieukerk und Weeze.

Der psychiatrische Sachverständige Dr. Jack Kreutz erklärte in dem Sicherungsverfahren, dass der Angeklagte an einer mittelgradigen geistigen Behinderung leide, verursacht wahrscheinlich durch Komplikationen bei der Geburt. Der 27-Jährige sei wie ein „kleines Kind im Körper eines über zwei Meter großen Mannes“, so der Sachverständige – anders als ein Kleinkind, habe der Angeklagte jedoch den Wunsch nach Sexualität. Ein Wunsch, dem er bei den angeklagten Taten gefolgt ist.

15 Zeugen waren zu dem Sicherungsverfahren geladen, darunter einige Frauen, die der Angeklagte im August 2018 und Anfang 2019 belästigt und attackiert hatte. Eine 19-jährige Zeugin etwa berichtete von der Begegnung mit dem Angeklagten am Nieukerker Bahnhof: „Er kam auf mich zu und fragte, wann der nächste Zug kommt. Dann hat er mir die Hand gegeben. Das war noch kein Problem für mich“, so die Zeugin.

Als der Angeklagte sie dann aber umarmen wollte, wehrte die Zeugin sich – der 27-Jährige habe ihr dann an die Brust gefasst und schließlich ins Gesicht geschlagen. Sie habe Platzwunden und Hämatome davongetragen, leide seitdem unter Alpträumen und habe sich in psychiatrische Behandlung begeben müssen, so die 19-Jährige.

Anfang 2019 wurde der Angeklagte auch in einem Wohnheim in Kleve auffällig: Der 27-Jährige hatte dort unter anderem eine Erzieherin attackiert. Sie sei von dem kräftigen Angeklagten gewürgt und an die Schläfe geschlagen worden, berichtete die Zeugin im Gerichtsaal. Einige Therapiesitzungen habe es gebraucht, um den Übergriff zu verarbeiten, sagte die Erzieherin.