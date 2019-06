Aus den Vereinen : Grün-Weiß Vernum ist auf der Suche nach Trainern

Vernum Der SV GW Vernum sucht für den Seniorenbereich noch Verstärkung für die Trainerteams der Fussball-Seniorenabteilung.

Für die 1. Senioren, die in der Kreisliga A spielt, wird ein Co-Trainer gesucht, der das Trainerteam um Sascha Heigl unterstützt. Ein Trainerschein ist nicht erforderlich, wäre jedoch wünschenswert und könnte im Zuge der Vereinsarbeit nachträglich erworben werden.

Außerdem wird ein Trainer/Betreuer für die 3. Senioren gesucht, die in der kommenden Saison in der Kreisliga C antreten wird.