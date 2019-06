Basketball : Vernumer Basketball-Jugend auf Tour

Die Vernumer Basketball-Jungs bewiesen Teamgeist bei der NRW-Streetbasketball-Tour in Oberhausen. Foto: Verein

Vernum Am 15. Juni startete die Vernumer Basketballjugend in die NRW-Streetbasketball-Tour 2019. Über 100 Streetball-Teams waren mit dabei. Auf dem Platz der guten Hoffnung im Centro Oberhausen traten die Basketballer im „3-gegen-3-Duell“ gegeinander an, um die Sieger der insgesamt zehn Altersklassen zu ermitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Gelderner Sportverein Grün-Weiß Vernum 1949 schickte dafür fünf Basketballteams mit 18 Kindern im Alter von acht bis 15 Jahren in das Turnier.

Die Vernumer Kids stellten ihre Charakterstärke erfolgreich unter Beweis und gewannen auf dem Turnier zahlreiche Preise. Angesichts der starken Gegner aus dem Ruhrgebiet hatten sie keinen einfachen Einstieg. Die robusten gegnerischen Verteidiger erlaubten ihnen nur wenige leichte Körbe. Durch gute Zusammenarbeit und Kommunikation gelang es den Vernumern, im Spiel zu bleiben und den gemeinsamen Erfolg zu sichern.

Am Ende war die Veranstaltung für alle eine große Basketball-Party. Rap-und Rockmusik befeuerten die Freiplatz-Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein. Kalte Getränke, frisches Obst und Applaus gab es von den Eltern am Spielfeldrand.

Beim Slam-Dunk-Contest sahen die Kinder eindrucksvoll, wie akrobatische Zwei-Meter-Riesen Bälle aus der Luft in die Körbe stopften. Am Freiwurf-Stand der AOK ergatterten die Kinder zusätzliche Preise für ihre individuelle Trefferquote.