Kulturangebot für Kinder : Warum Erwachsene so lange aufbleiben müssen

GELDERN Das „Junge Theater für Kinder“ des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken spielt für 750 Geldener Jungen und Mädchen an fünf verschiedenen Orten.

Vor den Ferien noch kostenlos ins Theater: Darauf freuen sich rund 750 Kinder aus 21 Kindertagesstätten und den Grundschulen der Stadt Geldern. In der ersten Juliwoche zeigt das „Junge Theater für Kinder“ des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken an fünf Spielstätten das Theaterstück „Nachts. Warum Erwachsene so lange aufbleiben müssen“ nach dem Bilderbuch von Katharina Grossmann-Hensel und in einer Inszenierung von Anna Scherer.