Vorschlag der Verwaltung für den Hauptausschuss : Geldern soll auf Gebühr für Sondernutzung verzichten

Geldern Stadt will Gastronomie und Handel unterstützen. Unter anderen soll auch möglichst viel Platz genutzt werden dürfen, um Gäste ab dem Frühjahr wieder draußen bewirten zu können.

Einzelhandel und Gastronomie sollen in Geldern auch in diesem Jahr die Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung, die Werbeständer und die Angebotsständer erspart bleiben. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat die Stadtverwaltung für die Sondersitzung des Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss am Dienstag vorbereitet (18 Uhr, Bürgerforum). Aufgrund der Beschränkungen der Corona-Schutzverordnungen hatte der Ausschuss schon im Jahre 2020 beschlossen, auf die Sondernutzungsgebühren bis zum Jahresende zu verzichten.