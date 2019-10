Heimatgeschichte : Buch „Walbecker Ansichten“ ist jetzt im Handel erhältlich

Walter Dyckx und Klaus Schopmans. Foto: Dirk Möwius

Walbeck Das Walbecker Postkartenbuch von Walter Dyckx und Klaus Schopmans, das der Heimat- und Verkehrsverein herausgebracht hat, ist ab sofort erhältlich. Bei der Volksbank in Walbeck sowie in der Buchhandlung Keuck in Geldern kann das Buch zu einem Preis von 20 Euro erworben werden.

