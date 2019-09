Heimatgeschichte : Neues Buch zeigt „Walbecker Ansichten“

Walbeck Walter Dyckx und Klaus Schopmans laden mit dem neuen Bildband „Walbecker Ansichten“ zu einer Reise durch die Geschichte des Spargeldorfs ein — mit Hilfe von Postkarten.

Um 1889 kamen Ansichtskarten in Mode. Ein kurzer Gruß aus dem Urlaub an die Lieben daheim – die Postkarten mit Foto oder Zeichnung fanden schnell viele Freunde. Auch in Walbeck konnte man sie kaufen. Niemand weiß das besser als Walter Dyckx, der alles über das Spargeldorf sammelt und archiviert. Er hat auch gut 350 Ansichtskarten. Die älteste in seinem Besitz stammt aus dem Jahr 1899 und ist auf der Titelseite des neuen Buches „Walbecker Ansichten“ zu finden. Gemeinsam mit Klaus Schopmans hat er 214 Karten ausgewählt, die nun im ansprechenden Layout von Birgit Dyckx zu bewundern sind.